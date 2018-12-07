На Урале разыскивается подозреваемый в особо тяжком преступлении. ФОТО

16:36 | 10.12.2018

пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

Следственные органы города Заречного Свердловской области разыскивают уроженца одной из бывших союзных республик Махмадали Наврузова 1986 года рождения. Он подозревается в совершении особо тяжкого преступления.



Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просят обращаться в следственный отдел по г. Заречный по телефонам 8 (912) 03-50-688, 8 (343) 773-59-82 или в территориальный отдел полиции по телефону 8 (343) 777-13-02. Конфиденциальность гарантируется.