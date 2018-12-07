Свердловчанина, повторного севшего за руль пьяным, отправили в колонию на семь месяцев

16:25 | 10.12.2018

В Байкаловском районе ранее судимого 36-летнего Ивана Чекунова приговорили к семи месяцам в колонии строгого режима за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.



Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в июле 2018 года уралец был лишен водительских прав на полтора года за пьяное вождение. Тем не менее в том же месяце мужчина снова сел за руль и был задержан сотрудниками ГИБДД. От медосвидетельствования он отказался.



С учетом того, что ранее мужчина также привлекался к уголовной ответственности за разбойное нападение, суд назначил ему наказание в виде реального лишения свободы.