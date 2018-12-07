Самолет Тюмень – Уфа совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге

16:00 | 10.12.2018

liport.ru

Сегодня днем в екатеринбургском аэропорту Кольцово совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании Utair, следовавший маршрутом UT-125 Тюмень – Уфа.



Как сообщили в пресс-службе Кольцово, самолет вынужденно приземлился в уральской столице по техническим причинам. С пассажирами работают представители авиакомпании.