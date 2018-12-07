По вине неосторожных охотников на Урале погибло пять человек

15:20 | 10.12.2018

mozlife.ru

Пять человек погибли в Свердловской области из-за нарушения правил охоты, сообщили в Департаменте по охране, контролю и регулированию использования животного мира.



Массовая охота на копытных (лося, косулю, кабана) началась чуть более месяца назад, 4 ноября, однако погибло уже пять человек, еще двое ранены. Причинами стали езда с заряженным оружием или стрельба по неясно видимой цели.



Так, в Горноуральском городском округе браконьер, находясь в транспортном средстве, пытался разрядить ружье. Произошел выстрел, в результате которого один человек получил ранение и погиб на месте. В Каменском городском округе один из охотников погиб при аналогичных обстоятельствах: ружье выстрелило, когда машину подбросило на кочке.



В Полевском городском округе охотник открыл огонь по неясно видимой цели, в результате человек погиб на месте. В Артемовском городском округе охотник споткнулся и упал, случайно нажав на спусковой крючок. Пуля попала в идущего впереди человека, который в итоге скончался.



Кроме того, в Нижнесергинском муниципальном районе в результате стрельбы неизвестных граждан погиб еще один охотник.



Случаи ранений во время охоты зафиксированы в Шалинском и Тугулымском городских округах.



По всем фактам возбуждены уголовные дела по статьям «Убийство по неосторожности» и «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Максимальные наказания – два года лишения свободы и полгода ареста соответственно.