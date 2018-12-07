Дзюдоистка из Екатеринбурга взяла бронзу на Кубке России в Ханты-Мансийске

15:09 | 10.12.2018

Надежда Еремеева на пьедестале крайняя слева. Фото: пресс-служба Федерации дзюдо Свердловской области.

Завершился второй по значимости для российских дзюдоистов турнир – Кубок России по дзюдо, проходивший в Ханты-Мансийске с 7 по 9 декабря. За три дня соревнований спортсмены, съехавшиеся в столицу Югры со всей России, поборолись за 14 комплектов наград, у мужчин в категориях: 60, 66, 73, 81, 90, 100, +100 кг; у женщин – 48, 52, 57, 63, 70, 78, +78 кг.



Бронзовую награду Кубка в категории свыше 78 килограмм завоевала представительница свердловской школы дзюдо Надежда Еремеева.



Проиграв схватку за выход в полуфинал спортсменке Александре Хомын, выступающей за Санкт-Петербург и Псковскую область, Надежда смогла реализовать свой потенциал в борьбе за третье место.



Победив представительницу Челябинской области Екатерину Кошелеву, свердловская дзюдоистка в борьбе за бронзовую медаль столкнулась с соперницей из Москвы, представляющей Уральский федеральный округ, – Софией Пироговой. Только благодаря своему упорству, ну и, конечно же, технике, в конце второй минуты Надежда сделала захват и выполнила бросок «ваза-ари», за что и была вознаграждена.



«Этот старт для меня был очень важен. Я очень рада своей награде, потому что в дзюдо это мой лучший результат. Конечно мне бы хотелось поблагодарить руководство Федерации дзюдо Свердловской области, предоставившей возможность выступить на Кубке, и моего тренера Азата Даутова. А также я хочу сказать спасибо за поддержку своим воспитанникам, которые всегда искренне радуются моим результатам или огорчаются, если мне не удаётся занять призовое место», – рассказала Надежда корреспонденту «Вечерних ведомостей».