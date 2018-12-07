В ночь на 13 декабря ограничат движение по трассе Екатеринбург – Тюмень

14:47 | 10.12.2018

ФКУ «Уралуправтодор»

Из-за установки надземных пешеходных переходов в ночь на 13 декабря будет ограничено движение транспорта по трассе Р-351 Екатеринбург – Тюмень, сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».



Полностью перекроют следующие участки:



- с 00:00 до 00:40 на км 309+652 (у поворота на с. Гусево);

- с 01:50 до 02:40 на км 307+171 (у поворота на д. Зубарева);

- с 03:40 до 04:20 на км 300+958 (у поворота на д. Ушакова);

- с 05:20 до 05:40 на км 296+055 (у поворота на д. Успенка).



Для легкового транспорта объезд возможен через село Мичурино и деревню Большие Акияры с выездами на Р-351 на 295-м километре и Р-254 «Иртыш» на 174-м километре.