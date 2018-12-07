«Спецавтобазу» оштрафовали за грызунов и плохую воду для рабочих

13:33 | 10.12.2018

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ЕМУП «Спецавтобаза», которое является региональным оператором по обращению с ТКО в Восточном округе Свердловской области, оштрафовано за нарушение санитарных норм.



Как сообщает пресс-служба Свердловского облсуда, в мае-июне этого года Роспотребнадзор проводил проверку на предприятии и выявил ряд нарушений.



Так, на полигоне «Северный» в Верхней Пышме персонал обеспечивался водой из сомнительного подземного источника, расположенного прямо на полигоне, в 10 метрах от выгребной ямы. Кроме того, установлено, что на полигонах «Широкореченский» и «Северный» не проводится обследование и оценка состояния численности грызунов.



В результате МУП оштрафовали на общую сумму 40 тысяч рублей.