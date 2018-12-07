В Нижнем Тагиле сотрудников уголовного розыска осудили за избиение задержанного

13:06 | 10.12.2018

vestirama.ru

В Нижнем Тагиле осуждены оперуполномоченные отдела уголовного розыска отдела полиции № 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» Дмитрий Панов, Егор Ялунин, Анатолий Быков. Установлено, что в сентябре 2017 года они выбивали у мужчины признание в совершении кражи более 148 тысяч рублей из магазина на улице Юности. В результате задержанный скончался.



«Следствием и судом установлено, что осенью 2017 года подсудимые, с целью получения от задержанного по подозрению в краже мужчины 1975 г. р. признательных показаний, применяли к нему физическое насилие. Впоследствии, 3 октября 2017 года, мужчина скончался в центральной больнице № 1 города Нижний Тагил», – сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.



По информации пресс-службы свердловской прокуратуры, мужчина подвергался избиениям дважды.



Ленинский районный суд Нижнего Тагила приговорил Дмитрия Панова к трем с половиной годам в колонии общего режима, Егора Ялунина – к трем годам и четырем месяцам, Анатолия Быкова – к трем годам и двум месяцам. Также осужденные лишены званий.



Отметим, что приговор пока не вступил в законную силу.



«Когда приговор после обжалования вступит в силу, должностные лица, о которых идет речь, будут уволены из МВД по отрицательным мотивам. Их непосредственные руководители еще до приговора по итогам служебной проверки были понижены», – прокомментировал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.