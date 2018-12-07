Полиция задержала поджигателя автомобиля на улице Родонитовой

12:44 | 10.12.2018

отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

В Екатеринбурге полиция задержала подозреваемого в поджоге автомобиля Citroen во дворе дома на улице Родонитовой. Напомним, что инцидент произошел в ночь на 7 декабря.



На место выезжала следственно-оперативная группа полиции. В дальнейшем на территории Орджоникидзевского района задержали подозреваемого – жителя Свердловской области 1978 года рождения, который пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле Volkswagen Polo.



Мужчина рассказал, что совершил поджог из мести: ранее на дороге у него возник конфликт с владельцем машины. Ночью 7 декабря он облил автомобиль обидчика бензином и поджег спичками.



«В настоящее время в отношении задержанного следственным подразделением полиции возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 2 статьи 167 УК Российской Федерации (умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», – отмечают в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.