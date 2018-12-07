Более трех тысяч человек приняли участие в крестном ходе в честь великомученицы Екатерины – покровительницы Екатеринбурга

Порядка 3,5 тысячи человек приняли участие в шествии в честь великомученицы Екатерины – небесной покровительницы Екатеринбурга. Крестный ход прошел 7 декабря. Колонну возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.Маршрут проходил от Свято-Троицкого кафедрального собора до часовни святой Екатерины на площади Труда. Из-за крестного хода пришлось перекрывать дороги.Напомним, что 7 декабря (24 ноября по старому стилю) в уральской столице отмечают день небесной покровительницы города.