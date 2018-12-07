Прокуратура требует установить пожарную сигнализацию в ИК-3 в Краснотурьинске

11:39 | 10.12.2018

116almet.ru

Прокуратура обратилась в суд, чтобы обязать руководство исправительной колонии №3 строгого режима, расположенной в Краснотурьинске, оборудовать помещения системой оповещения при пожаре и автоматической пожарной сигнализацией.



«В ходе надзорных мероприятий установлено, что в данном учреждении помещения отрядов №№ 3, 5, 6 не оборудованы системой оповещения и управления эвакуации людей при пожаре, автоматической пожарной сигнализацией», - говорится в сообщении пресс-службы свердловской прокуратуры.



Краснотурьинский городской суд удовлетворил иск прокуратуры в полном объеме.