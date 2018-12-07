«Екатерининская ассамблея» собрала 31,7 млн рублей

7 декабря в Екатеринбурге прошел восьмой традиционный благотворительный вечер «Екатерининская ассамблея», на которой известные люди выставляют на продажу свои вещи. Всего удалось собрать 31,7 млн рублей. Эти деньги пойдут на проект «Русфонд.ИВЛ» – покупку переносных аппаратов искусственной вентиляции легких для 78 пациентов Областной детской клинической больницы № 1.В числе лотов были представлены пригласительные билеты в ложу Большого театра, двухдневный тур в Эрмитаж, профессиональные перчатки с автографом Хабиба Нурмагомедова, картины Виталия Воловича и другое. В акции принял участие и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он выставил на аукцион несколько книг.Также участники ассамблеи могли сделать пожертвования через благотворительную лотерею и исполнить мечты конкретных детей с помощью «Дерева добра». Нововведением этого года стал интернет-аукцион: здесь выставили в том числе набор книг Владимира Познера с автографом, фрагмент ступени ракеты-носителя «Союз 2.1а», коллекцию серебряных монет серии «Чемпионат мира по футболу 2018 года».