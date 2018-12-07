В Нижнем Тагиле пенсионеру, пострадавшему при сходе наледи с крыши дома, выплатят компенсацию

10:31 | 10.12.2018

alptula.ru

В Нижнем Тагиле пенсионеру, пострадавшему в результате схода наледи с крыши дома, выплатят компенсацию.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, инцидент произошел 2 апреля этого года у дома №13 на улице Окунева. На голову мужчины обрушилась наледь. Результат – рваная ссадина. Пенсионеру пришлось обращаться за медицинской помощью.



По иску прокуратуры суд взыскал с ООО «УК «Огни Вагонки» в пользу пострадавшего компенсацию морального вреда – 6 тысяч рублей.