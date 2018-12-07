Главная ёлка города так и не добралась сегодня до Екатеринбурга

20:58 | 9.12.2018

Фото: Станислав Савин, Областная газета

Главная новогодняя ёлка города, привезти которую городские власти обещали сегодня утром, причём не просто привезти, а встретить её с оркестром, так и не доехала до Екатеринбурга.



Так что несколько десятков человек, в том числе и журналисты, собравшиеся к 09:00 в центре города и желающие посмотреть на торжественную встречу новогодней красавицы, прибытия ёлки так и не дождались. Никто не стал предупреждать собравшихся людей о том, что ель не привезут. Как выяснилось позже, сначала машина с деревом застряла в сугробе, а потом и вовсе выяснилось, что до Екатеринбурга она сегодня не доедет.



Причина, по которой ель не доехала до города ни утром, ни днём, ни даже вечером, оказалась банальна, о ней ещё Виктор Степанович Черномырдин говорил: «Хотели как лучше, а получилось как всегда». Произошла накладка с документами. У компании, с которой власти города заключили договор на доставку ели из Михайловска, просто не оказалось разрешения на перевозку крупногабаритных грузов. А ёлочка-то большая, и не столько тяжёлая, сколько совсем негабаритная для перевозки по дорогам общего пользования.



В итоге сегодня до площади 1905 года доехали только маленькие ели. Главную ель, судя по всему, доставят только завтра вечером. Во всяком случае, такие обещания прозвучали от представителей властей города.