Екатеринбургский боксер выиграл филиппинца в поединке за пояс чемпиона WBA Asia

15:49 | 9.12.2018

Фото: пресс-служба РМК

Вчера, 8 декабря, в екатеринбургской Академии единоборств РМК уральский боксёр Акжол Сулайманбек Уулу одолел филиппинца Джона Эстраду, сообщили в пресс-службе РМК.



Эстрада пытался одержать победу нокаутом, однако Акжолу удалось продержаться все 10 раундов и победить единогласным решением судей. Сам Акжол утверждает, что этот бой был самым сложным в его карьере.



Отметим, что благодаря этой победе уралец сохранил титул чемпиона WBA Asia.