Опубликован график приёма граждан в День Конституции в УМВД Екатеринбурга

15:26 | 9.12.2018

Фото: pravdaurfo.ru

В Екатеринбурге УМВД опубликовало график приёма граждан в День Конституции, 12 декабря.



Согласно графику, с 12:00 до 14:00 граждан будет принимать начальник управления Сергей Кулагин, с 14:00 до 16:00 приём будет вести заместитель начальника управления, начальник полиции Андрей Швыдченко, с 16:00 до 18:00 – заместитель начальника управления, начальник Следственного управления Николай Почаевец и с 18:00 до 20:00 – заместитель начальника управления Андрей Вяткин.



Отметим, предварительно на приём следует записаться по телефону 8 343 294-14-77, управление МВД по Екатеринбургу находится по адресу Фрунзе, 74.