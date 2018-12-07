Баскетболистки клуба УГМК обыграли «Надежду»

13:45 | 9.12.2018

Фото: basket.ugmk.com

На поединке 8 декабря в екатеринбургском ДИВСе баскетбольная команда УГМК обыграла одного из фаворитов российской Премьер-лиги – оренбургскую «Надежду».



В начале встречи счёт был примерно равным, оренбурженки даже имели небольшое преимущество, однако уже к концу первой четверти УГМК вырвался вперед. К перерыву разница в счёте составляла 19 очков. В третьем периоде «Надежде» удалось отыграть 7 очков, но после этого уральские баскетболистки вновь взяли ситуацию под свой контроль и обеспечили себе восьмую победу в турнире. Финальный счёт поединка 81:62.



Отметим, лучшим игроком на паркете стала Бриттни Грайнер, также в лидерах Кортни Вандерслут и Кейла МакБрайд.



Сейчас уралочки занимают первую строчку в турнирной таблице и готовятся к состязанию с курским «Динамо», которое пройдёт 16 декабря в Курске.