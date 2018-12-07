В результате ДТП в центре Екатеринбурга автомобиль снес ограждение

13:02 | 9.12.2018

Фото: «Ночные новости»

Вчера, 8 декабря, вечером в центре Екатеринбурга произошло ДТП с участием двух автомобилей – «Инфинити» и BMW, сообщили очевидцы.



Столкновение автомобилей произошло на улице Малышева рядом с храмом Большой Златоуст. «Инфинити», врезавшись в BMW, снесла ограждение и врезалась в дорожный знак.



Оба автомобиля получили серьёзные повреждения, информации о пострадавших нет.