Подпишись на МК-Урал
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Новости дня


 

13:02 | 9.12.2018

Фото: «Ночные новости»

В результате ДТП в центре Екатеринбурга автомобиль снес ограждение

Вчера, 8 декабря, вечером в центре Екатеринбурга произошло ДТП с участием двух автомобилей – «Инфинити» и BMW, сообщили очевидцы.

Столкновение автомобилей произошло на улице Малышева рядом с храмом Большой Златоуст. «Инфинити», врезавшись в BMW, снесла ограждение и врезалась в дорожный знак.

Оба автомобиля получили серьёзные повреждения, информации о пострадавших нет.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

16:05 | 9.12.2018
На Ганиной Яме открылась выставка, посвящённая окончанию Первой мировой войны

15:49 | 9.12.2018
Екатеринбургский боксер выиграл филиппинца в поединке за пояс чемпиона WBA Asia

15:26 | 9.12.2018
Опубликован график приёма граждан в День Конституции в УМВД Екатеринбурга

14:00 | 9.12.2018
В Екатеринбурге у бабушки украли собаку. Внук и десятки жителей города просят похитителей вернуть собачку

13:45 | 9.12.2018
Баскетболистки клуба УГМК обыграли «Надежду»

13:02 | 9.12.2018
В результате ДТП в центре Екатеринбурга автомобиль снес ограждение

12:48 | 9.12.2018
Пермские приставы помогли московскому взыскателю получить деньги за товар

12:46 | 9.12.2018
В Прикамье актуализируют кадастровую стоимость объектов недвижимости

12:43 | 9.12.2018
В сентябре 2019 года в Перми запустят сетевую корпоративную магистратуру

12:31 | 9.12.2018
В Екатеринбурге пройдёт большая рождественская ярмарка

12:13 | 9.12.2018
В Екатеринбурге ожидается похолодание

12:08 | 9.12.2018
Кометой Виртанена смогут полюбоваться в ночном небе свердловчане

11:36 | 9.12.2018
В Екатеринбурге утром почти одновременно загорелись два расселенных дома

08.12.2018

21:37 | 8.12.2018
На съезде «Единой России» Владимир Путин рассказал о последствиях хамства чиновников, в том числе и свердловских

20:59 | 8.12.2018
Огромная ель, которую завтра должны были водрузить на площади 1905 года, треснула

20:26 | 8.12.2018
Евгений Куйвашев вошёл в состав Высшего совета «Единой России»

19:45 | 8.12.2018
Школьники из Екатеринбурга взяли два первых места в мировом конкурсе роботов

19:41 | 8.12.2018
Стали известны подробности жестокого убийства бизнесмена из Березовского, которого искали пять дней

18:43 | 8.12.2018
В Свердловской области кавказца будут судить за то, что из ревности он нанял киллера для своей возлюбленной

17:09 | 8.12.2018
В Свердловской области нашли тело предпринимателя из Берёзовского, который пропал почти неделю назад

14:46 | 8.12.2018
В кинотеатре Екатеринбурга во время просмотра фильма скончался мужчина

13:37 | 8.12.2018
В Екатеринбурге начали сносить незаконно установленные киоски с пиротехникой

12:18 | 8.12.2018
В Екатеринбурге на Уралмаше прямо напротив травмпункта водитель насмерть сбил женщину

11:52 | 8.12.2018
В Екатеринбурге в Академическом обнаружили «труп» строителя на ветке

11:50 | 8.12.2018
Осторожно, тонкий лёд: спасатели предупреждают о неокрепшем льду на свердловских водоёмах

11:31 | 8.12.2018
В суд направлены обвинительные заключения по делу о хакерах, взломавших базу данных аэропорта Кольцово

11:17 | 8.12.2018
Игорь Комаров отметил высокую степень готовности Пермского края к реализации указа президента

07.12.2018

23:38 | 7.12.2018
Самый большой на Урале парк и СуперЁлка: ЭКСПО-центр почти готов к Новому году

22:39 | 7.12.2018
Чиновников из администрации Екатеринбурга обвиняют в махинациях со строительством несуществующих объектов на ЖБИ

21:42 | 7.12.2018
В Екатеринбурге «Автомобилист» в овертайме обыграл «Амур» – 5:4

21:31 | 7.12.2018
В Екатеринбург приехала выставка работ Марка Шагала

20:15 | 7.12.2018
Игорь Комаров провел в Перми совещание по социально острым вопросам

18:48 | 7.12.2018
Анатолий Литовченко встретился с копейчанами

18:37 | 7.12.2018
Сформирован перечень дорожных объектов Пермской агломерации на ремонт в 2019 году

18:26 | 7.12.2018
Смартфоны помогут незрячим посчитать деньги

17:48 | 7.12.2018
Министр строительства и ЖКХ России осмотрел строящийся в Екатеринбурге конгресс-центр

17:42 | 7.12.2018
В пермских городских лесах обустроено 180 км лыжных трасс

17:41 | 7.12.2018
Вадим Шумков: «У нас на повестке дня — строительство крупного рынка»

17:26 | 7.12.2018
В Перми подведены итоги III городского исторического форума

17:18 | 7.12.2018
Алексей Грибанов принял участие в ежегодном мероприятии уполномоченного по правам человека в Пермском крае

17:10 | 7.12.2018
Владимир Путин наградил челябинского депутата

комментариев: 1

17:01 | 7.12.2018
Прокуратура Свердловской области потребовала отстранить от работы руководство скандального ЕМУП «Золушка»

17:00 | 7.12.2018
Следственные органы просят опознать мужчину, тело которого нашли в реке рядом с Первоуральском

16:44 | 7.12.2018
Полпред президента в ПФО проинспектировал строительство ЖК «Любимов» в Березниках

16:34 | 7.12.2018
Начальник ОЭБиПК по Екатеринбургу написал явку с повинной

16:33 | 7.12.2018
Пермяков познакомят с клинической психологией

16:30 | 7.12.2018
По факту задержки рейса из Екатеринбурга в Нячанг проводится проверка

16:22 | 7.12.2018
Швырнул на пол, а потом бросил на диван. Зауральца будут судить за убийство 10-месячной дочери

16:09 | 7.12.2018
На ЕКАД столкнулись два грузовика. Один из водителей погиб

16:04 | 7.12.2018
Эдуарду Гусеву нашли замену. Департамент природных ресурсов Зауралья возглавила женщина





Мы в соцсетях





Архив
«    Декабрь      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 


 