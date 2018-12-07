В Екатеринбурге пройдёт большая рождественская ярмарка

12:31 | 9.12.2018

Фото: uv66.ru

В Екатеринбурге на площадке КОСК «Россия» состоится V православная ярмарка «Рождественский подарок», сообщают в пресс-службе Екатеринбургской епархии.



Ярмарка проводится в честь Рождества Христова и будет включать культурные мероприятия для создания особой, праздничной атмосферы, отметили в пресс-службе. Посетители ярмарки смогут приобрести подарки для друзей и родных, а также научиться мастерить их самостоятельно на ежедневных мастер-классах. На площадке можно будет купить сладости, одежду из экологически чистых тканей и изделия народных промыслов.



Отметим, церемония открытия православной ярмарки состоится во вторник, 11 декабря, в 12:00. Ярмарка будет работать с 11 по 15 декабря с 10:00 до 19:00 и 16 декабря с 10:00 до 16:00. Вход для посетителей свободный.