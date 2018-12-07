В Екатеринбурге ожидается похолодание

12:13 | 9.12.2018

Фото: ekburg.tv

В Екатеринбурге вновь ожидаются морозы, но, по данным синоптиков, они будут непродолжительными.



Как сообщает уральский Гидрометцентр, сегодня, 9 декабря, днём в Екатеринбурге ожидается до -10 градусов, небольшие осадки, изморозь и переменная облачность. В ночь с воскресенья на понедельник ожидается до -13 градусов, причем в горах и низинах столбики термометров опустятся до -23.



В понедельник,10 декабря, днём будет теплее, днем до -9, ночью до -11, в горах и низинах до -13. В ночь с понедельника на вторник ожидается -11 градусов и до -21 в горах и низинах.



Во вторник, 11 декабря, днём синоптики прогнозируют до -8 градусов, местами ожидается небольшой снег.