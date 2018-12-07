Новости дня
12:08 | 9.12.2018
Фото: Евгений КУДЫМОВ. Как рассказал E1.RU сам фотограф, сфотографировать комету ему удалось в поселке Шабровском.
Кометой Виртанена смогут полюбоваться в ночном небе свердловчане
«Такие яркие кометы появляются раз в три года. 16 декабря, через неделю, у нее будет ближайшая точка к Земле. Расстояние между Землей и кометой составит 10,5 миллиона километров, что по астрономическим меркам является довольно тесным сближением. И комета будет видна всю ночь, до утра. А вообще, ближайшие две недели можно будет наблюдать эту комету», – рассказал порталу E1.RU инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев, добавив, что при очень чистом небе комету можно увидеть невооруженным глазом и в городе. Но лучше все-таки выехать за город, там не мешает любоваться видами ночного неба свет от городского освещения.
Увидеть хвостатую небесную гостью – комету 46Р/Виртанена – можно ближе к утру в южной части небосвода.
© «Вечерние Ведомости»
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