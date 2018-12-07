Кометой Виртанена смогут полюбоваться в ночном небе свердловчане

12:08 | 9.12.2018

Фото: Евгений КУДЫМОВ. Как рассказал E1.RU сам фотограф, сфотографировать комету ему удалось в поселке Шабровском.

Практически всю середину декабря жители Свердловской области смогут наблюдать в небе достаточно редкое небесное тело. Комета Виртанена, её также называют «рождественской звездой», залетает к нам в гости раз в три года. 16 декабря она приблизится к Земле на максимально близкое по космическим меркам расстояние, и увидеть её можно будет даже невооружённым глазом.



«Такие яркие кометы появляются раз в три года. 16 декабря, через неделю, у нее будет ближайшая точка к Земле. Расстояние между Землей и кометой составит 10,5 миллиона километров, что по астрономическим меркам является довольно тесным сближением. И комета будет видна всю ночь, до утра. А вообще, ближайшие две недели можно будет наблюдать эту комету», – рассказал порталу E1.RU инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев, добавив, что при очень чистом небе комету можно увидеть невооруженным глазом и в городе. Но лучше все-таки выехать за город, там не мешает любоваться видами ночного неба свет от городского освещения.



Увидеть хвостатую небесную гостью – комету 46Р/Виртанена – можно ближе к утру в южной части небосвода.