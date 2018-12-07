На съезде «Единой России» Владимир Путин рассказал о последствиях хамства чиновников, в том числе и свердловских

21:37 | 8.12.2018

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Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании съезда «Единой России», говоря о чиновниках, в том числе и из рядов партии, сказал, что некоторые «ведут себя неприлично», и заявил о недопустимости хамства и пренебрежения к людям, об их последствиях как для страны, так и для партии.



«Конечно, есть и такие, которые ведут себя неприлично. Прошу вас самым внимательным образом за этим следить, никогда не допускать никакого хамства, заносчивости, пренебрежения к людям на любом уровне — на самом верхнем или на самом нижнем. Это, во-первых, вредно для страны, это несправедливо в отношении людей, это просто опускает всю партию ниже плинтуса», — сказал глава государства.



По словам президента, лидерство заключается в том, чтобы принимать нужные стране решения и вместе с тем объяснять людям суть и необходимость этих решений, он призвал членов «Единой России» активнее бороться за авторитет.



«Заслужить его (авторитет) упорным трудом, искренним вниманием к нуждам людей, готовностью решать их проблемы, отстаивать правду, бороться с несправедливостью и не допускать ее самим», — подчеркнул президент.



Кроме того, Владимир Путин выразил надежду на то, что «Единая Россия» сделает «все необходимое для утверждения и внутри партии, и в обществе в целом политической культуры — дискуссии, атмосферы диалога, доверия, сотрудничества со всеми политическими силами России и, как крупнейшая политическая сила страны, сама выйдет на новый уровень в своей деятельности, станет партией настоящего прорывного развития России».



Отметим, что 7 декабря всем делегатам съезда раздали памятку с семью заповедями, которые необходимо соблюдать в публичной деятельности. В методичке, в частности, говорится, что к людям и их проблемам следует относиться с уважением и вниманием и не допускать в общении с ними унижающих достоинство высказываний. Кроме того, делегаты съезда проголосовали за создание комиссии по этике.



Судя по всему, уделить столь пристальное внимание этическим нормам руководство партии заставила череда скандалов из-за высказываний чиновников и парламентариев, многие из которых являются членами «Единой России».



Так, например, депутат Саратовской городской думы Николай Островский заявил, что народ должен государству, депутат гордумы Ярославля Дмитрий Петровский выступил за полную отмену пенсии и бесплатной медицины. А слова главы Департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких о том, что «государство вам ничего не должно» и «государство не просило вас рожать», сказанные школьникам в Кировграде, несколько раз облетели практически все СМИ страны.