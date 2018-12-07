Огромная ель, которую завтра должны были водрузить на площади 1905 года, треснула

20:59 | 8.12.2018

Фото: КП-Урал

Огромная пушистая ель, которую завтра должны были установить на площади 1905 года, треснула в процессе рубки. Впервые за долгое время администрация города решила установить не искусственную, а живую ёлочку, но та красавица, которую так долго искали, неожиданно дала трещину.



Изначально выбирали между двумя ёлками, но остановили выбор на той, что треснула: она поменьше и с её транспортировкой возникло бы меньше проблем. Однако теперь лесничим всё же придётся рубить вторую ель, которую изначально боялись трогать из-за её габаритов. Её высота – 22 метра, вес – 2 тонны. Чтобы без проблем довезти её до места, придётся перекрывать дороги.