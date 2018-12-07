Евгений Куйвашев вошёл в состав Высшего совета «Единой России»

20:26 | 8.12.2018

Сегодня, 8 декабря, на пленарном заседании съезда партии «Единая Россия» губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев был избран в Высший совет партии. Голосование по выборам новых членов Высшего совета проходило в открытом режиме.



Высший совет «Единой России» – это партийный орган, определяющий стратегию развития партии, в него входит 63 человека, возглавляет его Борис Грызлов.



Как ранее отметил Евгений Куйвашев, сегодня «Единая Россия» – это ведущая политическая сила в регионе, которая поддерживает реализацию важных для Свердловской области и всей России проектов. Губернатор прокомментировал ход работы съезда, сказав об обновлении партии и повышении эффективности её работы.



«На съезде обсуждаются меры по повышению эффективности работы партии. Я к обновлению отношусь хорошо: это всегда новый взгляд, взгляд под другим углом на решение тех или иных задач. Мы обязательно после съезда примем соответствующие организационные меры. Во-первых, чтобы быть в тренде, во-вторых, нам самим это необходимо», – сказал глава региона.