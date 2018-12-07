Школьники из Екатеринбурга взяли два первых места в мировом конкурсе роботов

19:45 | 8.12.2018

Фото: Леонид Байдерин

Уральские школьники из команды «Ёбург-стайл» заняли сразу два первых места на мировом конкурсе робототехники Robocup. До победы этой команды Россия ещё ни разу за все 22 года проведения соревнования не брала первых мест.



– Два первых места на мировом этапе Robocup Asia-Pacific в Дубае, Эмираты, – радуется Леонид Байдерин, тренер подростков. – Ребята выложились на 100 % и получили первое место в основном выступлении и первое в суперкомандном зачете.



Всем юным конструкторам от 13 до 15 лет, поэтому они выступали в старшей категории – Onstage Secondary. Оба робота, которых юные конструкторы профессионально собрали, умеют двигаться и говорить. Изобретения так впечатлили судей, что они признали ребят лучшими сразу в двух номинациях.



– Команда заняла 1-е место в основном соревновании и 1-е место в суперкомандном зачете, став единственной командой из России – дважды чемпионом состязаний Robocup за 22 года проведения фестиваля, – подчеркнул Байдерин.