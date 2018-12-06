В Свердловской области нашли тело предпринимателя из Берёзовского, который пропал почти неделю назад

17:09 | 8.12.2018

Фото: страница Максима Шмелёва в «Одноклассниках»

Предприниматель из Берёзовского Максим Шмелёв, который пропал ещё неделю назад, найден мёртвым. 2 декабря он на своей «газели» поехал в Екатеринбург реализовывать груз, тогда же и пропал со связи.



О гибели молодого человека — Шмелёву было всего 26 лет — сообщили его родственники и спасатели поискового отряда «Прорыв». Сегодня его жену пригласили на опознание.



Однако где всё-таки поисковики нашли тело Шмелёва — неизвестно. Но если учесть, что 3 декабря его «газель» нашли на обочине трассы Екатеринбург — Реж, то труп, вероятно, был спрятан где-то в лесу.



Шмелёв имел свой автопарк такси — легковушки и «газель».