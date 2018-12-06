В кинотеатре Екатеринбурга во время просмотра фильма скончался мужчина

14:46 | 8.12.2018

Фото: wikimapia.org

Накануне вечером в кинотеатре «Заря» на Уралмаше во время просмотра фильма скончался мужчина. Ему стало плохо прямо на сеансе, но на помощь, вероятно, он звать не стал.



Тело погибшего вынесли из кинотеатра около 23:30.



— На место выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции № 14. По предварительным данным, смерть не носит криминального характера, — сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.



Судя по расписанию, в это время в «Заре» показывали только два фильма — приключенческие боевики «Хроники хищных городов» и «Робин Гуд: Начало».



Нам не удалось выяснить причину смерти мужчины: на данный момент в полиции молчат, а в нерабочее время кинотеатр не отвечает.