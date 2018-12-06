В Екатеринбурге начали сносить незаконно установленные киоски с пиротехникой

13:37 | 8.12.2018

Фото: пресс-служба городской администрации

Вероятно, в преддверии Нового года находчивые екатеринбургские предприниматели решили подзаработать на продаже фейерверков. Но городская и районные администрации такую задумку не оценили. Незаконно установленные по всему городу пиротехнические ларьки начали сносить.



Первые ларьки начали сносить в Чкаловском районе. Объекты уже снесли на Щербакова, 4, и Щорса, 29.



«Для обеспечения безопасности жителей городской и районными администрациями принято решение об освобождении самовольно занятых земельных участков от незаконных нестационарных объектов», — заявили в пресс-службе городской администрации.



В мэрии напомнили, что лица, занимающиеся незаконной предпринимательской деятельностью, будут привлечены к административной ответственности.



Напомним, ранее глава Екатеринбурга Александр Высокинский поставил задачу по ликвидации объектов нестационарной торговли к 2022 году. Будущие работы не затронут киоски по продаже мороженого и прессы.