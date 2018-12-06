Новости дня
13:37 | 8.12.2018
Фото: пресс-служба городской администрации
В Екатеринбурге начали сносить незаконно установленные киоски с пиротехникой
Первые ларьки начали сносить в Чкаловском районе. Объекты уже снесли на Щербакова, 4, и Щорса, 29.
«Для обеспечения безопасности жителей городской и районными администрациями принято решение об освобождении самовольно занятых земельных участков от незаконных нестационарных объектов», — заявили в пресс-службе городской администрации.
В мэрии напомнили, что лица, занимающиеся незаконной предпринимательской деятельностью, будут привлечены к административной ответственности.
Напомним, ранее глава Екатеринбурга Александр Высокинский поставил задачу по ликвидации объектов нестационарной торговли к 2022 году. Будущие работы не затронут киоски по продаже мороженого и прессы.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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