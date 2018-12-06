В Екатеринбурге на Уралмаше прямо напротив травмпункта водитель насмерть сбил женщину

12:18 | 8.12.2018

Фото: Е1

Сегодня утром на Уралмаше прямо напротив травмпункта молодой водитель насмерть сбил 50-летнюю женщину.



Как рассказали очевидцы, трагическое ДТП с участием ВАЗ-2114 произошло в районе 8 утра на перекрёстке улиц 40 лет Октября и Уральских Рабочих.



— ВАЗ сбил женщину лет пятидесяти, летальный исход, — рассказал очевидец.



В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга рассказали, что документов при себе у погибшей женщины не было.



Водителю «четырнадцатой» 23 года, а права он получил только в июне этого года.