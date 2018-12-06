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11:52 | 8.12.2018
Фото: группа «Типичный Екатеринбург» во «ВКонтакте»
В Екатеринбурге в Академическом обнаружили «труп» строителя на ветке
По словам екатеринбурженки, её сын шел с тренировки и увидел висящее чучело. «С головой дружит тот, кто это все делает? Дети ходят и все это видят, да и взрослый бы испугался!» — написала она в группе «Типичный Екатеринбург» во «ВКонтакте».
Однако не все подписчики посчитали такой перформанс вопиющим. «Прикольно. Разнообразит вашу скучную жизнь», «Креативно», «Круто сделано», — восхитились одни. «Господи, какой ужас. Эх, вообще хамство», «При должном подходе авторам этого шедевра можно инкриминировать статью «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», — возмутились другие комментаторы.
При этом одна из участниц группы заметила, что защитники берёзовой рощи к этому «арт-объекту» не имеют отношения.
«От повешенного «строителя», который больше похож на дорожного рабочего, защитники сами в шоке», — написала она.
Ранее жители Академического собирались провести митинг против вырубки берёзовой рощи в районе. На этом месте строительные магнаты собираются возвести новый жилой комплекс с двумя школами, стадионом и детским садом.
На строительство претендовали «Синара-Девелопмент» и «Атомстройкомплекс».
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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