В Екатеринбурге в Академическом обнаружили «труп» строителя на ветке

11:52 | 8.12.2018

Фото: группа «Типичный Екатеринбург» во «ВКонтакте»

Жители микрорайона Академический в голос возмущаются: вчера вечером они обнаружили чучело строителя, висящего на ветке близ берёзовой рощи, которую собираются вырубить для строительства нового жилого комплекса. Рядом с манекеном были трудночитаемые надписи. На одной из них, предположительно, выведено: «Атомстрой». Такую картину, от которой мурашки бегут по коже, заметила одна из жительниц Академического.



По словам екатеринбурженки, её сын шел с тренировки и увидел висящее чучело. «С головой дружит тот, кто это все делает? Дети ходят и все это видят, да и взрослый бы испугался!» — написала она в группе «Типичный Екатеринбург» во «ВКонтакте».



Однако не все подписчики посчитали такой перформанс вопиющим. «Прикольно. Разнообразит вашу скучную жизнь», «Креативно», «Круто сделано», — восхитились одни. «Господи, какой ужас. Эх, вообще хамство», «При должном подходе авторам этого шедевра можно инкриминировать статью «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», — возмутились другие комментаторы.



При этом одна из участниц группы заметила, что защитники берёзовой рощи к этому «арт-объекту» не имеют отношения.



«От повешенного «строителя», который больше похож на дорожного рабочего, защитники сами в шоке», — написала она.



Ранее жители Академического собирались провести митинг против вырубки берёзовой рощи в районе. На этом месте строительные магнаты собираются возвести новый жилой комплекс с двумя школами, стадионом и детским садом.



На строительство претендовали «Синара-Девелопмент» и «Атомстройкомплекс».