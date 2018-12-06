Осторожно, тонкий лёд: спасатели предупреждают о неокрепшем льду на свердловских водоёмах

11:50 | 8.12.2018

Фото: sakhalife.ru

Свердловские спасатели предупредили жителей Среднего Урала об опасности, поджидающей их на водоёмах региона. Тёплое и снежное начало зимы в этом году помешало образованию крепкого льда на водоёмах. Толщина льда на многих из них колеблется от 5 до 20 см.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, наибольший риск провала людей под лёд наблюдается на реках и водохранилищах, где недостаточно промёрзшие участки проточных водоёмов могут быть незаметны из-за снегопадов.



В список наиболее опасных водоёмов Свердловской области попали излюбленные рыбаками Белоярское, Среднеуральское, Рефтинское и Волчихинское водохранилища.



Самыми безопасными признаны непроточные водоёмы – озёра, пруды и карьеры на севере области.



Спасатели акцентируют внимание на том, что опасность повышают обильные осадки: под снежным покровом невозможно правильно оценить состояние и надёжность льда.



В своём обращении спасатели ещё раз напоминают о мерах безопасности при нахождении на льду водоёмов. Помните, что:



• необходимо быть крайне внимательными при выборе места отдыха и зимней рыбалки;



• бурить много лунок близко друг от друга крайне опасно, особенно на неокрепшем льду;



• опасно массовое скопление людей на одном месте;



• при выходе на лёд водоёма при себе нужно иметь длинную прочную верёвку, пешню (палку для проверки толщины льда), спасательный жилет;



• ни в коем случае не выезжайте на лёд водоёма на автотранспорте, это ЗАПРЕЩЕНО. Передвигаться на автомобиле можно только по официально разрешённым ледовым переправам;



• и самое главное, следите за детьми и не позволяйте им играть вблизи водоёмов.