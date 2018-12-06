В Екатеринбурге «Автомобилист» в овертайме обыграл «Амур» – 5:4

21:42 | 7.12.2018

Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»

Сегодня, 7 декабря, на домашней арене в Екатеринбурге хоккейный клуб «Автомобилист» обыграл гостей из Хабаровска. После основного времени счёт был равный (4:4), но в середине овертайма голкипер «Амура» пропустил шайбу. Счёт матча – 5:4.



На последних минутах третьего периода уральцы вышли в лидеры, но почти сразу же соперники результативно атаковали и ворота Коваржа. В овертайме екатеринбургская команда всё же смогла перетянуть преимущество на себя.



Сегодня «Автомобилисту» подарили победу Франсис Паре (забил два гола), Найджел Доус, Стефан Да Коста и Денис Бодров.



Напомним, следующий матч уральская команда проведёт уже в воскресенье, 9 декабря, с командой «Куньлунь» в 17:00.