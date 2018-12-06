В Екатеринбург приехала выставка работ Марка Шагала

Выставка серии работ известного авангардиста Марка Шагала открылась в Екатеринбурге. Коллекцию из 60 работ, часть из которых является иллюстрациями к «Мёртвым душам» Гоголя, представили в Музее архитектуры и дизайна Уральского государственного архитектурно-художественного университета.«Первая – это "Мертвые души", которую он начал делать, как только эмигрировал во Францию, писал ее с 1923 по 1925 год. Вторая серия – это рисунки к Библии 1930-х годов. А третья серия "И на земле…" – это работы по стихам французского писателя Андре Мальро», – рассказал журналистам директор выставочного общества «Уральские выставки» Андрей Щенников.Отметим, что иллюстрации к «Мёртвым душам» еврейского художника существуют в мире всего в двух экземплярах – в Эрмитаже и Третьяковской галерее.Выставка в Екатеринбурге продлится до 16 декабря.Фото: allstick.ru, ТАСС