Министр строительства и ЖКХ России осмотрел строящийся в Екатеринбурге конгресс-центр

Сегодня на стройке конгресс-центра в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» побывал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев. Его сопровождали вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов и председатель совета директоров ТМК и Группы «Синара» Дмитрий Пумпянский.«Строящийся конгресс-центр - интересный проект. В рамках проектов, которые есть на территории страны и которые реализуются за пределами двух крупнейших мегаполисов, этот запросто может войти в категорию уникальных», ¬- отметил министр.Площадь конгресс-центра — 46 тысяч квадратных метров. Здесь появится шесть конференц-залов, залы для проведения деловых переговоров, ресторанный двор. Вместимость площадки – 4-6 тысяч человек.Напомним, что летом 2019 года в конгресс-центре пройдет Глобальный саммит производства и индустриализации GMIS-2019 с участием глав государств.