Прокуратура Свердловской области потребовала отстранить от работы руководство скандального ЕМУП «Золушка»

17:01 | 7.12.2018

Сегодня на встрече с журналистами начальник отдела по надзору за исполнением законодательства по противодействию коррупции прокуратуры Свердловской области Владимир Курочкин заявил, что надзорное ведомство потребовало от администрации Екатеринбурга отстранения от должностей на время следствия руководства скандально известного ЕМУП «Золушка», занимающегося организацией детского питания в образовательных учреждениях столицы Урала.



«Пока акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении», — подчеркнул силовик.



Напомним, что на сегодняшний день по материалам прокуратуры Следственным отделом по Ленинскому району СУ СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере») и по части 1 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») в отношении руководителей ЕМУП «Золушка».



Речь идет о нарушениях законодательства РФ, из-за которых еще в июне 2018 года прокуратура Свердловской области вынесла представление тогдашнему главе администрации Екатеринбурга Александру Якобу. В частности, надзорным ведомством были выявлены факты закупа продуктов для школьных столовых по завышенным ценам, кроме того, были выявлены факты недовеса и использования просроченных продуктов.



Также было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество») в отношении главного бухгалтера предприятия Натальи Хрущевой. Она подозревалась в хищении денег индивидуального предприятия, которое занималось производством и поставкой хлебобулочных изделий для «Золушки».



Практически с самого начала этого года скандал следует за скандалом, название МУПа не сходит со страниц СМИ, а в офисе предприятия силовики регулярно проводят обыски.