Следственные органы просят опознать мужчину, тело которого нашли в реке рядом с Первоуральском

17:00 | 7.12.2018

пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

Днем 11 августа из реки Вторая Листвянка рядом с деревней Хомутовка городского округа Первоуральск выловили мужской труп с признаками насильственной смерти – черепно-мозговой травмой. По данному факту возбуждено уголовное дело, однако до сих пор не установлена личность погибшего, в связи с чем следственные органы обращаются к жителям с просьбой сообщить любую информацию о гражданине по телефонам: 8 (3439) 62-89-79 (следственный отдел по г. Первоуральск), 8 (3439) 27-05-16, 27-05-98, 27-05-71, 64-82-21 (полиция).



Приметы убитого: возраст около 45-60 лет, европеоидного расового типа, нормального телосложения, длина тела 164 см, волосы темно-русые, лицо овальное несимметричное, черты лица средние, щеки выпуклые, нос средней высоты, средней ширины, глубина переносья средняя, контур вогнутый, спинка носа опущенная, рот средней величины.



На теле была одежда: черная рубашка, черные брюки, серые трусы, темно-синие носки, черные ботинки.



Как отмечают в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, мужчина погиб не менее двух недель назад до обнаружения. При сообщении информации конфиденциальность гарантируется.