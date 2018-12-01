На ЕКАД столкнулись два грузовика. Один из водителей погиб

Сегодня днем на 31-м километре ЕКАД столкнулись два грузовых автомобиля – Hyundai и МАЗ.Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД, по предварительной информации, МАЗ наехал на Hyundai, который в этот момент пытался развернуться. От столкновения МАЗ врезался в дорожное ограждение.71-летний водитель грузовика МАЗ погиб на месте. По факту ДТП проводится расследование.