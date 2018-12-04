В Свердловской области сменился главный пристав. На его место пришла женщина с Южного Урала

15:03 | 7.12.2018

Фото: ob-zor.ru

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области произошла смена руководства. Как сообщает пресс-служба ведомства, на смену Владимиру Осьмаку к обязанностям руководителя приступила Альбина Сухорукова –пока в статусе и.о.



До последнего времени Альбина Сухорукова возглавляла службу судебных приставов Челябинской области. Средний Урал для нее не чужой регион – в 2008-2014 годах она занимала пост начальника отдела организации исполнительного производства УФССП по Свердловской области, а затем – заместителя главного судебного пристава Среднего Урала, в бытность, когда ведомством руководил Сергей Щебекин.



Напомним, что в последнее время ведомство Владимира Осьмака сотрясали скандалы. 18 июля в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области прошли оперативно-розыскные мероприятия с участием сотрудников СУ Следственного комитета по Свердловской области и оперативников ФСБ. На допрос были приглашены шесть сотрудников УФССП. Мероприятия проводились по факту уголовного дела, возбужденного по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). На сегодняшний день известно уже о 18 уголовных делах, возбужденных СУ СК по Свердловской области по данной статье. Одним из обвиняемых стал начальник отдела противодействия коррупции регионального управления ФССП Алексей Селиванов, который был уволен в начале августа по требованию прокуратуры.