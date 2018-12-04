В 2018 году на Урале выявлено более трех тысяч коррупционных нарушений

14:53 | 7.12.2018

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За девять месяцев текущего года в Свердловской области выявлено 3 372 коррупционных нарушений закона, а также 515 незаконных правовых актов. В итоге 572 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, 109 - к административной ответственности, возбуждено 38 уголовных дел, в связи с утратой доверия уволено 17 человек, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



«Анализ актов прокурорского реагирования показал, что по-прежнему выявляются многочисленные нарушения о государственной и муниципальной службе. Чиновники скрывают имущество, транспорт, доходы от его продажи, свое участие в коммерческих организациях, не уведомляют о конфликте интересов», - говорится в сообщении.



Ущерб от актов коррупции составил 204,9 млн рублей. Добровольно выплачено 11,6 млн рублей. На имущество и денежные средства обвиняемых наложен арест на сумму 146,178 млн рублей.



Напомним, что сейчас в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга рассматривается иск о взыскании более 2,5 млн рублей с бывшего начальника межрегионального отдела энергетического надзора Уральского управления Росстехнадзора, который незаконно приобрел автомобиль Land Rover Discovery 4.