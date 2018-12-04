На Среднем Урале могут создать научно-образовательный центр

14:34 | 7.12.2018

sbras.info

В Свердловской области может быть создан научно-образовательный центр. Решение по этому вопросу будет принято в первом полугодии 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на министра науки и высшего образования России Михаила Котюкова, который сегодня находится в Екатеринбурге с рабочим визитом.



«Центр должен интегрировать возможности науки – здесь Уральское отделение РАН, одна из основных научных площадок страны, возможности профессионального образования – Уральский федеральный университет и другие вузы, которые работают в регионе, и совместная работа университетов и научных организаций с индустриальными партнерами», – сказал министр.



Проект создания научно-образовательного центра в Свердловской области предполагается реализовать в рамках национального проекта «Наука». Ранее президент России Владимир Путин поручил создать к 2024 году не менее 15 таких центров.