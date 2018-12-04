Новости дня
14:20 | 7.12.2018
пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области
В новолялинской колонии появилось кафе для заключенных
Как рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области, оплатить блюда заключенные могут со своего личного счета, куда поступает их заработная плата и переводы от родственников.
© «Вечерние Ведомости»
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