В новолялинской колонии появилось кафе для заключенных

В исправительной колонии №54 строгого режима, расположенной в Новой Ляле, открыли кафе для заключенных. Здесь осужденные могут отведать картофель фри, запеченные окорочка, плов с курицей, булочки и многое другое.Как рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области, оплатить блюда заключенные могут со своего личного счета, куда поступает их заработная плата и переводы от родственников.