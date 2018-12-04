В воскресенье на площадь 1905 года привезут 18-метровую елку

13:57 | 7.12.2018

eli77.ru

В это воскресенье, 9 декабря, в Екатеринбург привезут главное украшение новогоднего городка на площади 1905 года – 18-метровую живую ель. Это событие будет сопровождаться яркой развлекательной программой: для горожан выступят музыканты танцующего оркестра «Уралбенд» под управлением Александра Павлова и танцующие медведи «Тедди Бойз Шоу», а передаст праздничное дерево горожанам лично Дед Мороз.



Напомним, что 18-метровую ель для екатеринбургского ледового городка выбрали в лесу под городом Михайловском в 100 километрах от уральской столицы. Оттуда же привезут еще несколько елок поменьше – от 6 до 12 метров.



Открытие городка запланировано на 28 декабря. Он будет посвящен сказам Павла Бажова. На главной площади появится «бажовский лес» с живыми деревьями, ледовые скульптуры, горки и торговые ряды.