Евгений Куйвашев ради благотворительности продаст книги

13:32 | 7.12.2018

Евгений Куйвашев/Instagram

Сегодня, 7 декабря, в уральской столице пройдет традиционный благотворительный вечер «Екатерининская ассамблея», на которой известные люди выставляют на продажу свои вещи. Вырученные деньги идут на благотворительность. Так, в 2017 году на проект по социализации людей с ограниченными возможностями здоровья удалось собрать 23 млн рублей.



Как и в прошлом году, участие в мероприятии примет губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он выставит на продажу книги.



«Я долго думал, что выставить на торги в этот раз (в прошлом году выставлял свой велосипед). Решил, что это будут книги. Те книги, которые я сам прочитал и которые заставили меня задуматься, вызвали эмоции», – поделился глава региона.



Среди книг, которые принесет на ассамблею губернатор, – «Ёбург» Алексея Иванова, «Собачье сердце» Михаила Булгакова, «Петровы в гриппе и вокруг него» Алексея Сальникова, «Мотылек» Анри Шарьера («Одна из любимых книг», – отметил Куйвашев) и «Камо грядеши» Генрика Сенкевича.