Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 6 декабря 2018 года

13:23 | 7.12.2018

За прошедшие сутки с 08:00 06.12.2017 до 08:00 07.12.2017 на территории Свердловской области зарегистрировано 217 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 151 противоправное деяние. Из них два факта умышленного причинения вреда здоровью, два разбойных нападения, пять грабежей, 30 краж чужого имущества, в том числе две квартирные, 16 фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе 10 фактов сбыта и шесть – хранения.



За прошедшие сутки на территории области произошло два ДТП с пострадавшими, в которых два человека получили травмы различной степени тяжести.



За минувшие сутки на территории области проведено 7 массовых мероприятий, в которых приняли участие 2190 человек. Для обеспечения охраны порядка были задействованы 31 сотрудник полиции, 24 представителя частных охранных предприятий и 2 сотрудника ОВО Росгвардии. Нарушений общественного порядка не допущено.



Информация и фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.