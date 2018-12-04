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13:23 | 7.12.2018

Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 6 декабря 2018 года

За прошедшие сутки с 08:00 06.12.2017 до 08:00 07.12.2017 на территории Свердловской области зарегистрировано 217 преступлений.

В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 151 противоправное деяние. Из них два факта умышленного причинения вреда здоровью, два разбойных нападения, пять грабежей, 30 краж чужого имущества, в том числе две квартирные, 16 фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе 10 фактов сбыта и шесть – хранения.

За прошедшие сутки на территории области произошло два ДТП с пострадавшими, в которых два человека получили травмы различной степени тяжести.

За минувшие сутки на территории области проведено 7 массовых мероприятий, в которых приняли участие 2190 человек. Для обеспечения охраны порядка были задействованы 31 сотрудник полиции, 24 представителя частных охранных предприятий и 2 сотрудника ОВО Росгвардии. Нарушений общественного порядка не допущено.

Информация и фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.

© «Вечерние Ведомости»

 


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