В Свердловской области руководителей кооператива будут судить за хищение более 1,6 млрд рублей

12:50 | 7.12.2018

v-top100.livejournal.com

В Свердловской области будут судить двух руководителей некоммерческой организации Кредитный потребительский кооператив граждан «Актив». Их обвиняют в мошенничестве и отмывании денежных средств. Пострадавшими по делу являются более 26,5 тысячи человек. Общая сумма причиненного ущерба составила свыше 1,6 млрд рублей.



По версии следствия, с 2005 года по декабрь 2010 года руководители ЗАО «Еврогрупп» и НКО КПКГ «Актив» под предлогом привлечения денежных средств граждан для участия в торгах на рынке межбанковского обмена валют по свободным ценам похитили более 1,3 млрд рублей. Также в 2008–2010 годах обвиняемые, владеющие лично и через аффилированных лиц контрольным пакетом акций коммерческого банка, похитили еще более 300 млн рублей.



«Интерес потенциальных клиентов подогревался высокими процентными ставками – до 60 % годовых. При этом гражданам предлагалось делать ставки на максимально долгий срок», – отмечают в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.



Дело будет рассматривать Ленинский суд Екатеринбурга.