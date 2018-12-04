На Урале суд оправдал бывшего директора завода, подчиненные которого погрязли в кредитах

12:18 | 7.12.2018

Нижнетуринский городской суд вынес оправдательный приговор по делу экс-директора Красноуральского деревообрабатывающего завода Михаила Толстенко, который обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ему грозило до 10 лет колонии. Сам Толстенко виновным себя не признавал.



Уголовное дело расследовалось с 2009 года, в Нижнетуринский горсуд поступило в июне этого года.



Михаил Толстенко, по версии следствия, был причастен к миллионной афере, в результате которой были обмануты несколько десятков его сотрудников. Общий объём ущерба составил более 40 млн рублей. Толстенко рассказывал работникам трогательную историю о том, что предприятию требуются средства на покупку нового оборудования. При этом он обещал погасить кредит всего за полгода. Люди брали ссуды, но завод обанкротился, а сотрудники продолжали платить по счетам.



Один из потерпевших – Алексей Художитков, бывший сотрудник деревообрабатывающего завода, координатор Красноуральского местного отделения ЛДПР, помощник депутата Госдумы Данила Шилкова. По его словам, по делу проходило 75 потерпевших, суммарный ущерб составил более 70 миллионов рублей.