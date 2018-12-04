Екатеринбуржцев приглашают посетить пункт, куда свозят отловленных собак и кошек

12:18 | 7.12.2018

love-psy.ru

В Екатеринбурге в пункте кратковременного содержания бездомных животных, расположенном на территории ЕМУП «Спецавтобаза», пройдет день открытых дверей. Горожане могут посмотреть, в каких условиях содержат отловленных на улицах собак и кошек, оказать помощь животным, а также взять кого-то из питомцев себе. Принести животным можно корма, лекарства, наполнители, миски и другое.



День открытых дверей состоится завтра, 8 декабря, с 13:30 до 16:00. Адрес: улица Посадская, 3.