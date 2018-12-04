Куйвашев подписал указ о создании Агентства по привлечению инвестиций

12:07 | 7.12.2018

В Свердловской области будет создано Агентство по привлечению инвестиций, соответствующий указ подписал глава региона Евгений Куйвашев. Учредителем выступит Министерство по управлению государственным имуществом, а ответственным за работу организации станет Министерство инвестиций и развития Свердловской области.



Агентство будет заниматься продвижением региона для проведения здесь различных мероприятий, а также займется организацией выставки «Иннопром», саммита GMIS и других мероприятий.



В 2019 году организация получит из бюджета 262 млн рублей.