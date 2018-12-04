Накануне в ДТП на улице Бажова пострадала 7-летняя девочка

11:48 | 7.12.2018

отделение пропаганды ГИБДД города Екатеринбурга

Накануне вечером в Екатеринбурге на улице Бажова произошло ДТП: при повороте автомобиль Mercedes С200 не пропустил ВАЗ-21093. В результате столкновения пострадала 7-летняя пассажирка отечественного авто. Девочку госпитализировали с травмами грудной клетки и живота.



Отметим, что ребенок находился на заднем сиденье и был пристегнут. Больше в аварии никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.



Причины ДТП устанавливаются.