На улице Учителей неизвестный поджег автомобиль Toyota RAV 4

11:30 | 7.12.2018

Фото: группа «Инцидент Екатеринбург»/«ВКонтакте»

Сегодня ночью на улице Учителей в Екатеринбурге неизвестный поджег автомобиль Toyota RAV 4, анонимно сообщил в группе «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте» очевидец.



«Пионерка. Напротив "Парк Хауса". Учителей, 8. 4:25–4:30 утра. Неизвестный на моих глазах разбил стекло в Рав4 и закинул туда шашку с фейерверками. Далее побежал дворами в сторону ул. Сулимова», – написал екатеринбуржец.



На место выезжала следственно-оперативная группа полиции. Сотрудники территориального ОВД зафиксировали повреждения стекла автомобиля и следы воспламенения в салоне иномарки. Владелец написал заявление в полицию.



«В настоящее время по данному факту проводится проверка, в рамках которой устанавливается ущерб, полицейские опрашивают жителей домов для установления возможных очевидцев. Если вы стали очевидцем данного инцидента, просьба сообщить информацию в дежурную часть отдела полиции № 3 по телефону 8 (343) 356-42-03», – отметили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.